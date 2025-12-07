Futuro de Luis Suárez no Inter Miami em dúvida após título na MLS

O Inter Miami conquistou a MLS Cup com uma vitória por 3 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps, um momento histórico para o clube e o encerramento de uma temporada em que Suárez teve papel essencial. O uruguaio contribuiu ao longo de toda a fase regular e dos playoffs, mas chega ao fim do ano com o futuro indefinido, já que seu contrato termina no final deste mês. A situação desperta grande interesse porque, diferentemente de Jordi Alba e Sergio Busquets, Suárez ainda não declarou publicamente se pretende se aposentar ou renovar.

Durante a temporada regular, Suárez registrou 10 gols e 10 assistências na MLS, além de mais uma assistência nos playoffs, mostrando a qualidade que ainda possui aos 38 anos. No entanto, na reta final, ele perdeu a vaga de titular para o jovem de 19 anos, Mateo Silvetti, primeiro por suspensão e depois por decisões táticas do técnico Javier Mascherano. Mesmo atuando menos, Suárez seguiu sendo influente no grupo e teve importância na campanha rumo ao título.

A diretoria do Inter Miami tratou do futuro do atacante antes da final, enfatizando que a decisão cabe inteiramente a ele. Mascherano e Beckham destacaram a força do elenco, que permitiu a entrada de outros jogadores durante a suspensão de Suárez, mas ressaltaram o respeito absoluto por sua carreira brilhante. Assim, a final da MLS Cup serviu tanto como celebração do título quanto como ponto decisivo na discussão sobre o próximo passo da carreira de Suárez.