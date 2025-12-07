Futuro de Luis Suárez no Inter Miami em dúvida após título na MLS
Futuro de Suárez no Inter Miami em aberto
O Inter Miami conquistou a MLS Cup com uma vitória por 3 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps, um momento histórico para o clube e o encerramento de uma temporada em que Suárez teve papel essencial. O uruguaio contribuiu ao longo de toda a fase regular e dos playoffs, mas chega ao fim do ano com o futuro indefinido, já que seu contrato termina no final deste mês. A situação desperta grande interesse porque, diferentemente de Jordi Alba e Sergio Busquets, Suárez ainda não declarou publicamente se pretende se aposentar ou renovar.
Durante a temporada regular, Suárez registrou 10 gols e 10 assistências na MLS, além de mais uma assistência nos playoffs, mostrando a qualidade que ainda possui aos 38 anos. No entanto, na reta final, ele perdeu a vaga de titular para o jovem de 19 anos, Mateo Silvetti, primeiro por suspensão e depois por decisões táticas do técnico Javier Mascherano. Mesmo atuando menos, Suárez seguiu sendo influente no grupo e teve importância na campanha rumo ao título.
A diretoria do Inter Miami tratou do futuro do atacante antes da final, enfatizando que a decisão cabe inteiramente a ele. Mascherano e Beckham destacaram a força do elenco, que permitiu a entrada de outros jogadores durante a suspensão de Suárez, mas ressaltaram o respeito absoluto por sua carreira brilhante. Assim, a final da MLS Cup serviu tanto como celebração do título quanto como ponto decisivo na discussão sobre o próximo passo da carreira de Suárez.
- Getty Images Sport
Co-proprietário deixa a decisão final para Suárez
Falando antes da final da MLS Cup, o co-proprietário do Inter Miami, Jorge Mas, afirmou: “Luis Suárez é uma lenda do futebol, um dos melhores camisas 9 não apenas desta geração, mas de todos os tempos. Ele terá que tomar uma decisão quando a temporada terminar, ou seja, amanhã."
“Como clube, quero deixar algo claro porque tenho lido muita coisa sobre Luis. Vou colocar desta forma: se, no começo do ano, nos entregassem um documento dizendo que nosso centroavante jogaria mais de 4.000 minutos e marcaria 15 ou 16 gols, além de dar 16 ou 17 assistências, todos aqui assinariam na hora para ter um atacante assim."
“Luis merece ter o direito de decidir seu futuro, de sair pela porta da frente e ser celebrado como merece pelo clube. E, se ele optar por ficar mais um ano, seria ótimo. Eu adoraria que Suárez continuasse. Nesse caso, as conversas seriam sobre como essa permanência aconteceria, envolvendo Mascherano e o próprio Luis, mas a decisão final é dele.”
Minutos reduzidos de Suárez nos playoffs
O contrato de Suárez — prorrogado até a temporada 2025 da MLS — termina oficialmente poucas horas após a final da MLS Cup, deixando o atacante diante de uma decisão importante: seguir por mais um ano ou fazer sua possível despedida. Seu desempenho em 2025 foi excepcional em todas as competições, somando 17 gols e 17 assistências em 50 partidas, considerando Leagues Cup, Mundial de Clubes e Concacaf Champions Cup.
A escolha de Mascherano por escalar Silvetti nas últimas semanas reflete uma estratégia de longo prazo voltada à integração de atacantes mais jovens. A suspensão de Suárez abriu espaço inicial para o garoto, mas boas atuações mantiveram o jovem no time titular mesmo após o retorno do veterano. Embora isso tenha reduzido um pouco os minutos de Suárez, também evidenciou o equilíbrio competitivo que o Inter Miami busca alcançar rumo a 2026.
- (C)Getty Images
O Inter Miami tem opções caso Suárez saia
O Inter Miami agora aguarda a decisão de Suárez, que pode sair nos próximos dias, enquanto ele avalia se continua jogando após conquistar um grande título. Se optar por ficar, o clube discutirá a estrutura de um novo contrato com um papel reduzido, integrando Suárez aos planos táticos em evolução de Mascherano. Caso escolha sair ou se aposentar, circula a informação de que os Herons já se preparam para ir atrás de Timo Werner, que anda em baixa no RB Leipzig.