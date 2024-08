Fortaleza de Vojvoda segue como a grande história do futebol brasileiro: vai ser campeão?

A grande verdade é que não dá mais para duvidar da capacidade do Leão do Pici, seja no Brasileirão ou na Sul-Americana

Tem sido uma constante desde 2021. Flamengo e Palmeiras começam as temporadas com favoritismo já garantido a todos os títulos, com espaço aberto para um ou dois times se apresentarem como outros candidatos a se ficar de olho. Mas nos últimos quatro anos, o que também não muda é o posto do Fortaleza como grande história do futebol brasileiro. Agora em 2024, o roteiro deixa em aberto uma possibilidade que poucos imaginariam: título do Brasileirão.

Atual líder da competição nacional, mesmo tendo um jogo a menos, o Leão do Pici é o primeiro time do Nordeste a ficar no topo da tabela no segundo turno da disputa na era dos pontos corridos – o que costuma anunciar, ao menos, chances mais realistas de transformar um sonho em realidade. Sport Recife, Vitória, Santa Cruz, Náutico e Bahia foram outros nordestinos, além do próprio Fortaleza em 2021, que já estiveram no topo da tabela, mas apenas de forma efêmera, ainda nas primeiras rodadas.

O momento espetacular, com vitórias seguidas acumuladas nas costas, também apresenta a Copa Sul-Americana como possibilidade de título – uma taça que ficou a detalhes de ser sacramentada há um ano, na final contra a LDU de Quito. Mas não há dúvidas de que é o desempenho no Brasileirão que mais chama atenção. O Fortaleza é o melhor time do segundo turno, com cinco vitórias em cinco partidas. E tudo isso com um gasto consideravelmente menor em seu departamento de futebol, se comparado aos seus três maiores perseguidores: Botafogo, Flamengo e Palmeiras – justamente os clubes que mais gastaram em contratações nesta temporada.

