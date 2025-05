"Fora, Ronaldo!" - Como o Fenômeno caiu em desgraça como dono do Real Valladolid

Os torcedores ficaram eufóricos quando o ídolo e ex-artilheiro comprou o clube em setembro de 2018, mas hoje mal podem esperar pela sua saída

Após um empate dramático — e desgastante — com a Inter de Milão na ida das semifinais da Liga dos Campeões, o Barcelona voltou a campo no fim de semana para mais um compromisso pelo Campeonato Espanhol. O adversário foi o Real Valladolid, em jogo realizado na tarde do último sábado. A vitória era essencial para os líderes de LaLiga, que enfrentam uma sequência intensa de jogos desde o início da temporada, e buscavam manter a vantagem de quatro pontos sobre o vice-líder Real Madrid antes do decisivo Clássico em Montjuic, no dia 11 de maio.

E o Barça fez sua parte. Mesmo saindo atrás no placar, a equipe conseguiu a virada e venceu por 2 a 1. O resultado manteve a diferença para o Real Madrid, que também venceu na rodada, deixando o Barcelona ainda mais perto do título espanhol.

O confronto com o Valladolid aconteceu em um momento oportuno para os catalães, entre os dois duelos da semifinal europeia contra a Inter. O adversário, afinal, atravessa um dos piores momentos de sua história. Já rebaixado à segunda divisão com algumas rodadas de antecedência, o clube vive uma crise profunda dentro e fora de campo.

Sob a presidência de Ronaldo Fenômeno, as expectativas eram bem diferentes. O ex-jogador prometia um time brigando por vagas em competições europeias, mas, em vez disso, o que se viu foi mais uma campanha decepcionante e uma nova queda. A frustração da torcida cresceu ao longo da temporada, os protestos se intensificaram e mais uma manifestação ocorreu no estádio José Zorrilla durante o duelo contra o Barça.

Mas como um dos personagens mais queridos do futebol mundial se transformou em alvo de tantas críticas em Valladolid? A GOAL explica a seguir...