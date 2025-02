Fluminense negocia contratação de Otávio, e Atlético-MG não deve dificultar saída Fluminense Mercado da bola Atlético-MG

Volante de 30 anos perdeu espaço sob o comando de Cuca e pode deixar a Cidade do Galo no mercado da bola; jogador é pedido de Mano Menezes no Flu