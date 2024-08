Flamengo fecha a contratação de Michael e atacante retorna ao clube carioca

Jogador é o primeiro reforço desta janela de transferências

O primeiro reforço do Flamengo desta janela de transferências tem nome: trata-se de Michael. O atacante de 28 anos retorna ao clube após passagem vitoriosa pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Nos últimos dias, a GOAL trouxe o interesse do time carioca em repatriar o jogador, especialmente após a lesão de Everton Cebolinha.

Michael rescindiu o contrato com o Al Hilal nesta terça-feira (20) e chega ao Flamengo como um jogador livre no mercado. Ou seja, o Rubro-Negro terá que pagar salários e luvas. No Brasil, Grêmio, Cruzeiro e Corinthians tentaram contratar o jogador, mas esbarraram nos valores.