Sem Everton Cebolinha, Flamengo avalia repatriar Michael, do Al Hilal

Relação entre clube e jogador pode ser trunfo na tentativa de diminuir valores considerados elevados

Um empate e dois lesionados, este foi o saldo do Flamengo contra o Palmeiras, no último domingo (11), no Maracanã. O Rubro-Negro perdeu Matías Viña e Everton Cebolinha, o último, inclusive, não atua mais pelo clube carioca nesta temporada e tem o prazo de recuperação estimado entre quatro a seis meses.

Diante deste cenário, o Flamengo avalia a possibilidade de repatriar Michael. A informação foi trazida inicialmente pelo Paparazzo Rubro-Negro e confirmada pela GOAL. Além disso, a diretoria não descarta a contratação de outro lateral-esquerdo, a depender do tempo que Viña ficará de fora.