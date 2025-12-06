A final da MLS chegou: o Vancouver Whitecaps de Thomas Muller pode estragar a festa do Inter Miami de Lionel Messi?

Então, aqui estamos: a final da MLS Cup. Esqueça as escolhas alternativas, ignore os favoritos e azarões - este é o confronto que todos secretamente desejavam quando os playoffs começaram. Miami contra Vancouver (o LAFC não teria sido uma má escolha, mas ainda assim). Duas equipes de elite, um troféu. É disso que se trata.

Na maioria das circunstâncias, o apoio da maioria iria ao Miami sem hesitação. Este é o time de Lionel Messi, e eles parecem incapazes de perder agora.

Mas…

Os Whitecaps estão em uma fase incrível. Eles também têm um cara chamado Thomas Müller - um dos jogadores mais condecorados de todos os tempos - que por acaso tem um histórico vencedor contra Messi. Isso é algo a se considerar. E se você quiser outro detalhe: eles já venceram o Inter Miami nesta temporada.

Abaixo, a GOAL faz a prévia da final da MLS Cup antes do que deve ser um confronto espetacular.