MLS Cup previewGOAL
Thomas Hindle

A final da MLS chegou: o Vancouver Whitecaps de Thomas Muller pode estragar a festa do Inter Miami de Lionel Messi?

Lionel Messi e Thomas Müller se encontram em uma final da MLS Cup repleta de enredos, desde despedidas até incertezas, levando a um jogo que promete ser histórico neste sábado

Então, aqui estamos: a final da MLS Cup. Esqueça as escolhas alternativas, ignore os favoritos e azarões - este é o confronto que todos secretamente desejavam quando os playoffs começaram. Miami contra Vancouver (o LAFC não teria sido uma má escolha, mas ainda assim). Duas equipes de elite, um troféu. É disso que se trata.

Na maioria das circunstâncias, o apoio da maioria iria ao Miami sem hesitação. Este é o time de Lionel Messi, e eles parecem incapazes de perder agora.

Mas…

Os Whitecaps estão em uma fase incrível. Eles também têm um cara chamado Thomas Müller - um dos jogadores mais condecorados de todos os tempos - que por acaso tem um histórico vencedor contra Messi. Isso é algo a se considerar. E se você quiser outro detalhe: eles já venceram o Inter Miami nesta temporada.

Abaixo, a GOAL faz a prévia da final da MLS Cup antes do que deve ser um confronto espetacular.

  • San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    As histórias principais

    E assim temos nossa final dos sonhos da MLS. Mas isso é mais do que apenas o fato de que Messi jogará contra sua suposta "kryptonita". Müller realmente tem um bom histórico contra ele, mas há muito mais a seguir:

    A última dança para os garotos do Barça

    Sergio Busquets e Jordi Alba já anunciaram que vão se aposentar após a final. Este é o último jogo profissional deles. Luis Suárez poderia se juntar a eles, mesmo que não tenha dito isso publicamente. Mais um troféu seria uma despedida e tanto.

    O futuro de Vancouver é incerto

    Os Whitecaps confirmaram antes da temporada que estavam interessados em vender o time e, com isso, surgiram especulações sobre a realocação. O contrato de arrendamento no BC Place termina este ano, e enquanto um estádio específico para futebol foi discutido, nada está perto de ser concluído. Não é impossível que esta versão de Vancouver desapareça em dois anos. Uma última chance? Talvez.

    Treinadores de primeiro ano no centro das atenções

    Jesper Sørensen, do Vancouver, chegou com pouco reconhecimento. Javier Mascherano chegou com dúvidas após uma primeira experiência difícil na gestão com a seleção sub-23 da Argentina nas Olimpíadas. No entanto, ambos os treinadores levaram suas equipes ao maior placo da temporada. Um deles levantará um troféu no final.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Inter Miami e as chaves para a vitória

    Por que o Inter Miami vai vencer

    Tudo começa com Messi. Se ele estiver inspirado, o Inter Miami é quase impossível de parar. Mas o segredo pode ser o que acontece atrás dele. A defesa do Miami tem se fortalecido nas últimas semanas. Eles ainda estão vulneráveis nas áreas centrais e na lateral direita, mas se conseguirem manter a organização e limitar as chances do Vancouver, darão a Messi e ao ataque a plataforma suficiente para vencer.

    Por que o Inter Miami não vai vencer

    Eles podem ser superados em velocidade. Messi e Sergio Busquets já não cobrem o campo como antes, e o Vancouver traz uma energia implacável desde o apito inicial. Em uma final de jogo único, isso pode fazer diferença. O Miami também tem uma tendência a começar devagar, e uma pressão inicial do Vancouver pode colocá-los em uma situação difícil de reverter.

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP

    O jogador chave para o Inter Miami

    Não há necessidade de intelectualizar isso. O jogador chave é Messi. Houve algumas atuações realmente impressionantes ao seu redor nas últimas semanas, especialmente de Tadeo Allende, que está em excelente fase nos playoffs. Mas o Miami vive e morre pela seua estrela. É bom que ele esteja em grande forma, com uma média bem acima de duas contribuições para gol a cada 90 minutos. Se ele marcar alguns (e ele vai), então o Miami terá uma chance - independentemente de suas fraquezas em outras áreas. 

  • San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    Vancouver Whitecaps

    Por que eles vão vencer - Eles são uma equipe mais completa do que o Miami. Müller está em grande forma e deu a um time já sólido um toque final extra. Não há fraquezas reais aqui. Eles são fortes no meio-campo, letais na frente e bons o suficiente na defesa para fechar os jogos. E talvez mais crucialmente, eles são bem equilibrados. Este é um time que gosta de ter a bola, mas também não se importa em defender. Eles não têm um Messi, mas têm 11 jogadores que podem se unir e neutralizar o melhor dele. 

    Por que eles não vão vencer - Ninguém pode parar Messi. Fim. 

  • Brian White Vancouver Whitecaps 2025Imagn

    Jogador chave para Vancouver Whitecaps

    Sim, é o Müller. Mas quem provavelmente precisará ter um grande jogo é Brian White, esperança da seleção dos Estados Unidos. O atacante era um claro candidato à Chuteira de Ouro no início da temporada, mas algumas lesões o desaceleraram. Ele está apenas voltando ao seu melhor, mas encontrou seu toque de artilheiro contra o San Diego FC na semana passada. Se ele conseguir marcar alguns gols, o Vancouver se sentirá bem em relação às suas chances. 

