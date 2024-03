Final do Campeonato Mineiro 2024: quando é, jogos, classificados, onde assistir ao vivo, premiação e mais

Clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG decide o título do Estadual

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na final do Campeonato Mineiro em busca do primeiro título da temporada. A rivalidade histórica, temperada por dez títulos a mais do lado alvinegro e a melhor campanha na atual edição do lado celeste, promete uma disputa eletrizante.

Quer assistir à final do Campeonato Mineiro ao vivo? Clique aqui para acessar

A final do Campeonato Mineiro 2024 ocorrerá em jogos de ida e volta, com o Cruzeiro mandando a segunda partida, por ter obtido melhor desempenho na fase de grupos. Além disso, a Raposa tem a vantagem de se sagrar campeão em caso de empate no agregado.