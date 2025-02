O fim de uma era para o Manchester City: como a pancada dada por Kylian Mbappé e Real Madrid pode expor a reconstrução dos ingleses com Pep Guardiola

Quase não havia sinais da equipe que conquistou tudo há dois anos, já que os Citizens foram desmantelados pelos verdadeiros reis da Europa

Eles sempre terão Istambul. Essa foi a única coisa positiva a dizer depois que as esperanças do Manchester City de seguir na Champions League foram demolidas pelo Real Madrid e por um insaciável Kylian Mbappé. O time de Pep Guardiola não foi apenas superado pelos espanhóis. Eles foram dominados, tanto física quanto mentalmente. Assistindo ao Real Madrid avançar com facilidade depois de uma vitória por 3 a 1 na noite, e um enfático 6 a 3 no agregado, era fácil esquecer que esses dois times só puderam ser separados por uma disputa de pênaltis quando se encontraram nas quartas de final do ano passado.

A incrível vitória do City por 4 a 0 sobre o Real no jogo de volta da semifinal de 2023 no Etihad Stadium parecia muito distante, e na quarta-feira na capital espanhola, havia muito poucos sinais da equipe que tinha reservado seu ingresso para a decisão em Istambul de forma enfática e que viria a conquistar a primeira taça do torneio. Apenas cinco jogadores que começaram a final contra a Inter de Milão iniciaram o jogo de volta dos playoffs em Madri, e muito rapidamente reduzido a quatro quando John Stones saiu mancando lesionado aos oito minutos do primeiro tempo.

Erling Haaland ficou de fora devido a uma lesão e Kevin De Bruyne nem sequer saiu do banco, o sinal mais claro de todos que a equipe que conquistou tudo e se tornou apenas o segundo time inglês a vencer a Tríplice Coroa ficou no passado. Guardiola disse no sábado que o City tinha uma chance de 1% de reverter a derrota por 3 a 2 do primeiro jogo, e embora ele tenha retirado esse comentário na coletiva de imprensa antes do duelo de volta, acontece que ele estava certo o tempo todo.

Mais artigos abaixo

Seu time, em sua forma atual, simplesmente não é páreo para o Real Madrid. O técnico catalão está comprometido a longo prazo após renovar por dois anos com o City, mas com base nessa evidência, ele precisará assinar outro vínculo de duração semelhante ao contrato de uma década de Haaland se quiser ver seu time vencer a Champions League novamente. A escala da reconstrução que Guardiola enfrenta foi revelada quando o ataque de quatro frentes do espanhóis, com Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo e Jude Bellingham, funcionou muito bem, condenando o City à sua eliminação mais precoce da Champions desde 2012.

Guardiola e cia. começaram a reconstrução do elenco gastando £180 milhões em quatro novos jogadores em janeiro, mas será necessário muito mais investimento e muito mais tempo para remontar um time que possa ao menos se aproximar de escalar novamente o que alcançou há apenas dois anos.

Por isso, a GOAL analisa abaixo os vencedores e os perdedores da partida no Santiago Bernabéu...