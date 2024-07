Quem são os filhos de Neymar? Quantos anos eles têm?

Recentemente, o craque brasileiro acompanhou o nascimento da sua terceira filha; veja mais detalhes

Neymar compartilhou no Instagram as primeiras fotos de sua filha recém-nascida, Helena, fruto de um breve relacionamento com Amanda Kimberlly. Em uma das imagens, Davi Lucca, filho primogênito do jogador, segura a irmã no colo. Helena é a terceira filha de Neymar, que também é pai de Mavie, nascida no final de 2023.

Davi Lucca, que está atualmente com 12 anos, mora com a mãe, a influenciadora Carolina Dantas, na Espanha, é muito visto junto ao pai, em jogos, viagens e passeios, e desperta bastante interesse popular.

Pensando nisso, a GOAL traz informações sobre Davi Lucca e Mavie, suas mães, família e a relação com Neymar.