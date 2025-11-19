Filho de Gianluigi Buffon faz dois hat-tricks na data Fifa... mas não é pela Itália!
Jovem talento, grande esperança
Louis Buffon é um atacante que traçou seu próprio caminho, atualmente jogando no Pisa e, surpreendentemente, representando a República Tcheca, em vez da Itália. Depois de começar nos sistemas de base do Sisport e da Juventus, ele se transferiu para o Pisa em 2023, fazendo sua estreia profissional em 2025. Buffon escolheu o nome do meio de seu filho como uma homenagem ao seu goleiro favorito na infância, Thomas N'Kono, o ex-goleiro do Espanyol e de Camarões que jogou pela sua seleção na Itália na Copa do Mundo de 1990, quando foram eliminados pela Inglaterra por 3 a 2 nas quartas de final. Com apenas 17 anos, Louis tem ganhado destaque por sua habilidade de marcar gols. Durante a última pausa internacional, ele marcou três vezes na vitória da Tchéquia por 6 a 1 sobre o Azerbaijão, mas na partida seguinte, um 2 a 2 contra Malta, ele foi foi reserva. Louis então voltou ao time titular contra a Irlanda do Norte e fez outro hat-trick, garantindo uma vitória por 4 a 0.
- Getty Images Sport
Por que o filho de Buffon recusou a Itália
Gianluigi Buffon é um dos rostos mais reconhecíveis do futebol italiano, mas sua esposa Alena Seredova é da República Tcheca. Eles se casaram em 2011, mas se separaram três anos depois. E em uma entrevista concedida à federação tcheca, Louis Buffon explicou que a decisão de jogar pelo país de sua mãe também foi apoiada por seu pai. Ele disse: "Conversei com minha família e decidi que jogar pela República Tcheca seria a melhor opção para minha carreira e meu desenvolvimento como jogador. Minha mãe, obviamente, ficou muito feliz, mas meu pai também, porque foi minha primeira convocação para a seleção nacional."
A carreira ilustre do pai
Buffon se aposentou do futebol profissional em 2023, aos 45 anos, após uma carreira estelar como um dos maiores goleiros de todos os tempos. Após sua aposentadoria, foi nomeado chefe da delegação da seleção italiana de futebol. Sua jornada profissional começou no seu clube de infância, o Parma, onde estreou em 1995 e venceu a Taça Uefa. Em 2001, ele fez uma transferência recorde, na época, para a Juventus, onde passaria a maior parte de sua carreira. Durante suas duas passagens pela Juventus, que foram interrompidas por um breve período no Paris Saint-Germain, ele conquistou incríveis 10 títulos da Série A e permaneceu com o clube mesmo após sua queda em 2006 devido ao escândalo Calciopoli, ajudando-os a retornar à primeira divisão. No cenário internacional, Buffon capitaneou a Itália no títula da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Ele também detém o recorde de mais jogos internacionais pela Itália, com 176 aparições. Ele concluiu sua carreira de jogador retornando ao Parma por duas temporadas finais.
- Getty/@louisbuffon9
Opções internacionais nos próximos anos
Louis Buffon ainda pode escolher jogar pela Itália porque possui dupla cidadania italiana e ainda não jogou na equipe principal da seleção tcheca. Embora tenha representado a Tchéquia em nível juvenil, incluindo nas equipes sub-18 e sub-19, isso não o vincula permanentemente ao país. As regras da Fifa permitem que jogadores com dupla nacionalidade mudem sua lealdade para outro país pelo qual sejam elegíveis, desde que ainda não tenham feito uma aparição em jogos competitivos (isto é, sem contar amistosos) pela equipe principal. Buffon é elegível para jogar pela Itália, pois nasceu no país e pela influência de seu pai, o que torna uma mudança futura para a Azzurra uma opção viável.