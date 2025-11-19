Filho de Gianluigi Buffon faz dois hat-tricks na data Fifa... mas não é pela Itália!

Louis Buffon é um atacante que traçou seu próprio caminho, atualmente jogando no Pisa e, surpreendentemente, representando a República Tcheca, em vez da Itália. Depois de começar nos sistemas de base do Sisport e da Juventus, ele se transferiu para o Pisa em 2023, fazendo sua estreia profissional em 2025. Buffon escolheu o nome do meio de seu filho como uma homenagem ao seu goleiro favorito na infância, Thomas N'Kono, o ex-goleiro do Espanyol e de Camarões que jogou pela sua seleção na Itália na Copa do Mundo de 1990, quando foram eliminados pela Inglaterra por 3 a 2 nas quartas de final. Com apenas 17 anos, Louis tem ganhado destaque por sua habilidade de marcar gols. Durante a última pausa internacional, ele marcou três vezes na vitória da Tchéquia por 6 a 1 sobre o Azerbaijão, mas na partida seguinte, um 2 a 2 contra Malta, ele foi foi reserva. Louis então voltou ao time titular contra a Irlanda do Norte e fez outro hat-trick, garantindo uma vitória por 4 a 0.