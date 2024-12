Os famosos e as empresas que mais doaram para a vaquinha da torcida do Corinthians quitar o pagamento da Neo Química Arena

Valores ultrapassam a casa dos R$ 32 milhões, com a lista dos maiores doadores incluindo empresas, artistas, jogadores, políticos e mais

A popular afirmação de que "o maior patrimônio de um clube é a sua torcida" se evidencia cada vez mais no futebol. O Corinthians, por exemplo, vem tendo um exemplo concreto disso com a vaquinha para a quitação da dívida da Neo Química Arena.

Organizada pela torcida organizada Gaviões da Fiel, a iniciativa prevê arrecadar R$ 700 milhões - valor aproximado à dívida do Timão com a caixa pelo financiamento do estádio - até maio de 2025. Logo nas primeiras 24 horas, mais de R$ 7,4 milhões foram arrecadados. Após duas semanas, atingiu-se a casa dos R$ 30 milhões - valor aproximado do que segue até então (R$ 32.364.482,98 no dia 20 de dezembro).

Com muitos torcedores famosos do Corinthians, incluindo cantores, atores, políticos e mais, obviamente, a lista dos doadores da vaquinha não poderia deixar de contar com quem espalha o nome do Timão pelo Brasil. Ídolos, como Cássio, empresas relacionadas a negócios do clube, como a Fatal Model, estão fazendo parte de tudo isso. Abaixo, a GOAL te mostra os principais envolvidos...