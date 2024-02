De quanto é a dívida do Corinthians com a Caixa pelo financiamento da Neo Química Arena?

Veja os valores e mais detalhes da construção do estádio

A Caixa Econômica Federal rejeitou a oferta do Corinthians para quitar o estádio Neo Química Arena, alegando que o plano elaborado pela equipe para identificar a origem dos fundos destinados ao pagamento não era viável. O Corinthians tinha a intenção de liquidar uma dívida total de R$ 531,51 milhões com o banco.

Segundo apurou a ESPN, que obteve acesso ao documento em que a Caixa rejeitou a proposta, a resposta veio em 9 de fevereiro de 2024, refutando uma oferta feita em novembro de 2023, durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, antes da eleição presidencial. O plano do clube consistia em usar dinheiro dos naming rights da Arena e créditos do FCVS para pagar a dívida, mas a Caixa considerou essas alternativas inviáveis.

O dinheiro dos naming rights pertence formalmente ao "Arena Fundo de Investimentos", e mesmo que fosse oferecido, a CVM proíbe seu uso para esse fim. Quanto aos créditos do FCVS (sigla para Fundo de Compensação de Variações Salariais), a Caixa os considerou inadequados para quitar a dívida. A diretoria corintiana planeja retomar as negociações com a Caixa em breve. A renegociação assinada em 2022 entre Corinthians e Caixa continua válida, já que a proposta de quitação foi rejeitada.

O principal objetivo do Corinthians é se livrar do pagamento de juros da Caixa, que financiou a construção do estádio. Aliás, para efeito de comparação, só em 2023, o Alvinegro teve que pagar R$ 100 milhões ao banco. Com isso, o clube tenta vender uma parte do estádio na Bolsa de Valores, mas se mantendo como sócio majoritário. Pensando nisso, a GOAL te mostra tudo sobre a dívida do Corinthians com a Caixa pelo financiamento da Neo Química Arena.