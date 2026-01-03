Por que o Flamengo não disputa a Copinha em 2026?

A Copinha é o principal torneio de categorias de base do futebol brasileiro. Disputada tradicionalmente em janeiro, a competição reúne 128 equipes sub-20 de todo o país em partidas que acontecem em dezenas de cidades do estado de São Paulo, transformando-se numa verdadeira festa do futebol juvenil. O torneio é reconhecido por revelar talentos que mais tarde brilham nos principais clubes e seleções do mundo — jogadores como Lucas Moura, Marquinhos, Gabriel Jesus e muitos outros iniciaram sua projeção nacional no campeonato, sob os olhos atentos de olheiros e torcedores.
Não só uma vitrine para os jovens atletas, a Copinha também é uma oportunidade para que clubes testem o desenvolvimento da sua base em jogos de alto nível competitivo. Cada edição é um espetáculo que gera debates táticos, projeções de carreira e expectativas sobre quem poderá se tornar o próximo grande nome do futebol brasileiro.
No entanto, entre tantos clubes grandes, o Flamengo se difere por não jogar a Copinha. Mas por que isso acontece? A GOAL explica abaixo.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢