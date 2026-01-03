Por que o Flamengo não disputa a Copinha em 2026?

A Copinha 2025 teve o São Paulo como campeão, o quinto título do clube no torneio. O Tricolor Paulista levantou a taça ao vencer o Corinthians por 3 a 2 na grande final, disputado no Estádio do Pacaembu. O pentacampeonato igualou o número de títulos do São Paulo com Fluminense e Internacional — ficando atrás apenas do Corinthians, que lidera com 11 títulos.

A final jogo começou contra o tricolor paulistas: aos 33 minutos do primeiro tempo, Denner, do Corinthians, abriu o placar em jogada pela direita, e aos 43 minutos Gui Negão ampliou para o Timão. Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 45 minutos, o atacante Paulinho diminuiu para o São Paulo, dando esperança por uma reviravolta no intervalo. Já no segundo tempo, aos 16 minutos, Andrade cabeceou firme para empatar a partida, e apenas quatro minutos depois, aos 20, Paulinho voltou a aparecer para completar a virada e dar ao São Paulo uma conquista histórica diante de seu maior rival na competição.

No aspecto individual, Ryan Francisco, atacante do São Paulo, foi o principal nome da Copinha 2025, terminando como artilheiro com 10 gols e sendo eleito o melhor jogador da competição. Mesmo suspenso na final, seu desempenho foi determinante para o título tricolor e consolidou-o como uma das grandes promessas do futebol brasileiro.