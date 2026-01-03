+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo sub-20, 2025Victor Baetas/CRF
Joaquim Lira Viana

Por que o Flamengo não disputa a Copinha em 2026?

Saiba por que o campeonato de base não está no calendário do Rubro-Negro

A Copinha é o principal torneio de categorias de base do futebol brasileiro. Disputada tradicionalmente em janeiro, a competição reúne 128 equipes sub-20 de todo o país em partidas que acontecem em dezenas de cidades do estado de São Paulo, transformando-se numa verdadeira festa do futebol juvenil. O torneio é reconhecido por revelar talentos que mais tarde brilham nos principais clubes e seleções do mundo — jogadores como Lucas Moura, Marquinhos, Gabriel Jesus e muitos outros iniciaram sua projeção nacional no campeonato, sob os olhos atentos de olheiros e torcedores.

Não só uma vitrine para os jovens atletas, a Copinha também é uma oportunidade para que clubes testem o desenvolvimento da sua base em jogos de alto nível competitivo. Cada edição é um espetáculo que gera debates táticos, projeções de carreira e expectativas sobre quem poderá se tornar o próximo grande nome do futebol brasileiro.
No entanto, entre tantos clubes grandes, o Flamengo se difere por não jogar a Copinha. Mas por que isso acontece? A GOAL explica abaixo.

  • Flamengo Sub-20 2025GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

    Por que o Flamengo não participa da edição de 2026

    Ao contrário do que muitos imaginam, o Flamengo não está inscrito para disputar a Copinha 2026. A razão está ligada a uma decisão estratégica do clube: o Rubro-Negro opta por priorizar outros torneios e planejamentos específicos para seus jogadores sub-20, como o Campeonato Brasileiro Sub-20 e competições internacionais de base, além de organizar jogos amistosos e excursões para proporcionar experiência e desenvolvimento sob condições que o clube considera mais adequadas. Essa escolha visa controlar o ritmo de jogos, a carga física e a transição dos jovens para o time profissional de forma mais estruturada, em vez de submeter os atletas à rotina intensa e ao calendário curto da Copinha. 

  • Ryan Francisco, atacante do São Paulo na Copinha 2025Rubens Chiri/São Paulo FC

    A Copinha de 2025

    A Copinha 2025 teve o São Paulo como campeão, o quinto título do clube no torneio. O Tricolor Paulista levantou a taça ao vencer o Corinthians por 3 a 2 na grande final, disputado no Estádio do Pacaembu. O pentacampeonato igualou o número de títulos do São Paulo com Fluminense e Internacional — ficando atrás apenas do Corinthians, que lidera com 11 títulos. 

    A final jogo começou contra o tricolor paulistas: aos 33 minutos do primeiro tempo, Denner, do Corinthians, abriu o placar em jogada pela direita, e aos 43 minutos Gui Negão ampliou para o Timão. Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 45 minutos, o atacante Paulinho diminuiu para o São Paulo, dando esperança por uma reviravolta no intervalo. Já no segundo tempo, aos 16 minutos, Andrade cabeceou firme para empatar a partida, e apenas quatro minutos depois, aos 20, Paulinho voltou a aparecer para completar a virada e dar ao São Paulo uma conquista histórica diante de seu maior rival na competição. 

    No aspecto individual, Ryan Francisco, atacante do São Paulo, foi o principal nome da Copinha 2025, terminando como artilheiro com 10 gols e sendo eleito o melhor jogador da competição. Mesmo suspenso na final, seu desempenho foi determinante para o título tricolor e consolidou-o como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. 

  • São Paulo, campeão da Copinha, 2025Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

    O que esperar da Copinha de 2026

    A Copinha de 2026 chega com expectativas altas, mesmo com a ausência do Flamengo. Tradicionais clubes com forte estrutura nas categorias de base, como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Internacional e Vasco, estão entre os favoritos para avançar às fases finais, com elenco jovens e talentos promissores prontos para ganhar projeção nacional. Jogadores que já vêm se destacando em competições sub-20 ou estaduais tendem a brilhar sob os holofotes da maior vitrine do futebol juvenil brasileiro.

    A competição também deve revelar nomes que, assim como Ryan Francisco e Gui Negão em 2025, podem aparecer em elencos profissionais ao longo da temporada, despertando interesse de clubes e da imprensa. A Copinha é a principal competição de times de base no Brasil, prometendo emoção, rivalidade e talentos em ascensão, e a edição de 2026 não será diferente. 

