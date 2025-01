A experiência de Kyle Walker pode ser suficiente para salvar a temporada do Milan?

GOAL analisa os prós e contras da ida do lateral inglês para a Itália e o impacto que isso causaria para Christian Pulisic e Yunus Musah, em especial

Kyle Walker acaba de se transferir ao Milan vindo por empréstimo do Manchester City e sua chegada é algo que poderia mudar o destino da temporada dos Rossoneri. No lateral de 34 anos, o Milan está trazendo um defensor veterano que teve imenso sucesso por clubes - e se tudo der certo, pode ser um dos grandes negócio da janela de janeiro.

O clube italiano teve uma campanha doméstica para esquecer, pois está 19 pontos atrás do líder Napoli na tabela do Campeonato Italiano. Eles também estão com seu terceiro treinador desde janeiro passado, com o técnico português Sérgio Conceição assumindo há quase um mês.

Uma coisa tem permanecido consistentemente positiva dentro do clube: as atuações de Christian Pulisic. Apesar de ter perdido algum tempo devido a lesões, o norte-americano lidera a equipe tanto em gols quanto em assistências em todas as competições, com 11 gols e sete assistências. Enquanto isso, o compatriota Yunus Musah tem sido uma peça versátil - o jogador de 22 anos tem atuado em várias posições nesta temporada, preenchendo lacunas no meio-campo e na ponta-direita.

O Milan tem sido prejudicado este ano devido a vários problemas em campo, incluindo as lesões. E certos jogadores também têm decepcionado, particularmente na defesa - em especial na lateral-direita. Agora Walker está em cena.

Para Musah e Pulisic no lado direito do campo, a chegada do inglês poderia dar mais liberdade para ambos. Abaixo, a GOAL pesa os prós e contras da chegada de Walker a Milão em termos do impacto sobre os dois jogadores da seleção dos Estados Unidos.