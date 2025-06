Estêvão, Franco Mastantuono e o Top 10 de promessas NXGN para observar no Mundial de Clubes

De diferentes cantos do mundo, os talentos da nova geração chegam nos Estados Unidos prontos para brilhar

A tão comentada nova edição do Mundial de Clubes - ou Copa do Mundo de Clubes - está prestes a começar nos Estados Unidos. O torneio vai reunir craques já consagrados, como Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi, mas também será uma grande vitrine para alguns dos jovens mais promissores do futebol mundial.

Não é raro que adolescentes pouco conhecidos ganhem fama internacional após um torneio desse porte. E, mesmo que a Copa do Mundo de Clubes ainda não tenha o prestígio da versão entre seleções - já que o novo formato será usado pela primeira vez em 2025 -, muita gente estará de olho no surgimento das próximas estrelas do esporte.

Mas afinal, quem são os jovens talentos que merecem atenção antes da bola rolar pela primeira fez, no sábado, em Miami? A GOAL listou os 10 principais nomes da nova geração NXGN (nascidos em 2006 ou depois) para ficar de olho nas próximas semanas.