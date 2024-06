Os estádios das cidades-sede da Copa América 2024 nos Estados Unidos

Com 14 estádios diferentes, conheça os locais que sediarão os jogos da Copa América 2024

A Conmebol anunciou as sedes da Copa América 2024, que será disputada nos Estados Unidos. Os jogos ocorrerão em 14 estádios diferentes, espalhados por 13 cidades em todo o território norte-americano. Havia a expectativa de que os jogos se concentrassem em uma região dos Estados Unidos, mas a competição ocorrerá em dez estados diferentes, abrangendo as zonas Leste, Oeste e Central do país.

A fase de grupos será disputada entre os dias 20 de junho e 2 de julho. As quartas de final ocorrerão entre os dias 4 e 6 de julho, e as semifinais serão realizadas nos dias 9 e 10 de julho, em Charlotte e Nova Jérsei. O jogo que definirá o terceiro lugar será no dia 13 de julho, e a final está marcada para 14 de julho, em Miami.

A Copa América de 2024 contará com as 10 seleções da Conmebol, além de seis equipes das Américas Central e do Norte. O Brasil conheceu a data e o local de sua estreia: será no dia 21 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, Califórnia.

