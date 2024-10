O francês tem deixado sua marca na capital espanhola, mas o brilhante brasileiro dos merengues será a principal ameaça em El Clásico

A contratação de Kylian Mbappé pelo Real Madrid demorou quase três anos para ser concretizada. Em pelo menos duas ocasiões, o francês esteve perto de se transferir para o clube merengue, chegando a recusar uma oferta astronômica do Paris Saint-Germain em 2022. Mas de conhecimento geral que o capitão da França queria ser um jogador do Madrid. A questão era simplesmente quando.

Finalmente, o Real Madrid selou o acordo - em termos favoráveis: Mbappé é o jogador mais bem pago do elenco, mas ele não está fazendo um dinheiro astronômico. No total, parece um bom negócio para Los Blancos. No entendo, as coisas podem não ser perfeitas. Dependendo de qual linha de pensamento você compartilha, parecia que o Madrid estava contratando o melhor ou o segundo melhor jogador do mundo - Erling Haaland poderia brigar por um lugar nesse ranking -no ano passado.

Mas, curiosamente, Mbappé pode não ser a estrela mais influente no elenco merengue. Isso porque Vinicius Jr é um jogador de maior impacto. Mbappé pode marcar os gols e conquistar as manchetes, mas Vini que está prestes a conquistar sua primeira Bola de Ouro de muitas, é o melhor jogador. E com um clássico pela frente, é Vinicius, não Mbappé, quem pode fazer a diferença.