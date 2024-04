Erling Haaland está destinado a trocar Manchester City por Real Madrid - mas funcionaria com Kylian Mbappé?

Norueguês insiste que está feliz no time de Pep Guardiola, mas é impossível resistir ao interesse do gigante espanhol

Erling Haaland viu a janela se abrir para o seu futuro e, em vez de fechá-la com força, ele deu um leve empurrão, deixando mais ar entrar e dando espaço para especulações. O atacante do Manchester City estava em uma coletiva de imprensa antes do segundo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Copenhague no mês passado e foi perguntado, dada a constante especulação sobre seu futuro, se ele tinha tudo o que queria no City.

A princípio, ele falou sobre estar "realmente feliz, especialmente com as pessoas que me cercam. O treinador, os diretores, a diretoria, estou realmente feliz, tenho que dizer". Este seria o momento perfeito para encerrar sua resposta ali mesmo, mas Haaland pausou por um segundo e mudou de direção.

"Digo isso agora, provavelmente será uma manchete enorme, amanhã você nunca sabe o que o futuro traz, mas estou feliz. Você pode escrever isso, mas também tem que escrever tudo o que eu disse antes. Estou feliz."

Isso mostra que o norueguês estava sendo educado e assertivo ao mesmo tempo. Ele está curtindo a vida em Manchester, ele queria deixar isso bem claro. Mas também deixou claro que o City não é seu destino final.

A próxima pergunta foi sobre se ele iria assinar um novo contrato com o clube, uma oportunidade para dissipar a especulação. Mas ele optou por não respondê-la diretamente e deixou-a no ar. "Meu foco agora está principalmente no campo, há muitos jogos... então acho que devo me concentrar nisso."

O próximo jogo para Haaland se concentrar é pelas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, fora de casa, nesta terça-feira, um dos poucos clubes pelos quais ele poderia realisticamente deixar o City. Dois anos após rejeitar uma mudança para o Santiago Bernabéu para seguir os passos de seu pai no lado azul de Manchester, o cenário mudou no Real. Então, eles ainda gostariam de contratá-lo?