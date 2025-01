A era do "Big Six" na Premier League acabou: incompetência de Manchester United e Tottenham deixa times menores sonharem com vagas na Europa e até título

Mudança no cenário do futebol inglês está afetando os clubes da elite, independentemente do tamanho e prestígio

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo Em maio de 2017, a tabela final da Premier League para a temporada foi um cenário sombrio do ponto de vista da competitividade. Terminando nas seis primeiras posições estavam Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Arsenal e Manchester United. De alguma forma, eram os favoritos para ocupar esses lugares antes mesmo de a bola rolar, mesmo apesar de o Leicester ter vencido o título no ano anterior, isso foi visto como uma volta à normalidade após uma temporada 2015/16 épica dos Foxes. Oito pontos atrás do United, que ficou em sexto lugar, estava o Everton, que estava isolado entre essas equipes e o resto, tendo terminado incríveis 15 pontos à frente do oitavo colocado Southampton. Apenas seis pontos separavam os Saints e o Watford em 17º. A Premier League era um grupo fechado dividido em duas seções - os desafiantes ao título e os demais. Este era o eixo de poder dos 'Big Six' da Premier League em seu ponto mais forte. Uma divisão desproporcional em seu ápice. A década de 2010 foi quase exclusivamente dominada por esses clubes, e essa tendência seguiu para a próxima década. No entanto, há finalmente uma reversão. O dinheiro da televisão dos grandes acordos de transmissão da liga foi filtrado para os 'outros 14'. Regras de Lucro & Sustentabilidade (PSR), embora falhas, nivelaram um pouco o campo de jogo. Times tradicionalmente menores estão pensando fora da caixa e trabalhando de forma muito mais inteligente do que costumavam para fechar essa lacuna, enquanto os de cima estão queimando dinheiro como se suas vidas dependessem disso. A era do 'Big Six' acabou. Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱