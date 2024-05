Em fim de contrato no Qatar, Rafinha Alcântara desperta interesse do Palmeiras

Clube paulista já fez contato com o estafe do atleta para saber o que o jogador projeta para o futuro

Depois de fechar a contratação de Felipe Anderson, o Palmeiras segue no mercado da bola em busca de reforços. Segundo soube a GOAL, o clube paulista monitora a situação de Rafinha Alcântara, atualmente no Al-Arabi, do Qatar. O jogador criado na base do Barcelona tem contrato até junho e já pode assinar um pré-acordo com qualquer outro clube.

Ainda segundo soube a reportagem, o Palmeiras já fez contatos com o estafe do atleta para entender quais são os planos do jogador para o futuro e ficou animado com o que ouviu. As conversas, vale ressaltar, ainda são preliminares.