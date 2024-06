Dudu x Abel Ferreira: possível reserva e desgaste com técnico motivaram pedido para sair do Palmeiras

Atacante pediu para deixar o clube e chegou a um acordo com o Cruzeiro, mas pode recuou e seguirá na Academia de Futebol

Dudu ainda não se manifestou sobre a sua quase saída do Palmeiras para o Cruzeiro. No entanto, o CEO de futebol da Raposa, Alexandre Mattos, já abordou o assunto. "O Dudu procurou o Cruzeiro há mais ou menos 20 dias, dizendo que gostaria de novos ares", disse em entrevista à Rádio Itatiaia. Mas o que fez o atacante cogitar a saída da Academia de Futebol?

A GOAL apurou que a possibilidade de ida para a reserva na volta ao time e o desgaste com o técnico Abel Ferreira fizeram o jogador pensar em uma saída do Allianz Parque e costurar a ida ao Cruzeiro. Dudu, no entanto, recuou e desistiu da transferência.

A comoção na torcida do Palmeiras é o que faz com que Dudu voltasse atrás na transação — o atacante recebeu a visita de integrantes de uma organizada na noite de sábado (15). No encontro, pediram ao atleta para seguir no Allianz Parque por se tratar de um ídolo histórico do clube. O atleta tem contrato com o Verdão desde 2015.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!