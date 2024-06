Dudu recua, fala em ficar no Palmeiras e emperra acordo com o Cruzeiro

Atacante de 32 anos tinha tudo certo para deixar a Academia de Futebol e defender o clube mineiro, mas recuou nas tratativas

Dudu recuou depois de chegar a um acordo com o Cruzeiro e, agora, emperra a transferência para o futebol mineiro, como soube a GOAL. O atacante de 32 anos ficou assustado com a repercussão da volta a Belo Horizonte e disse à diretoria alviverde que pretende seguir no Palmeiras, clube com o qual tem contrato até dezembro de 2025.

Os mineiros pagariam cerca de R$ 10 milhões pela aquisição do atleta, que é ídolo da torcida palmeirense. O jogador seguiria com o maior salário do país, cerca de R$ 2 milhões por mês, em uma eventual ida para a Toca da Raposa II.

Dudu, no entanto, optou por recuar. A comoção da torcida palmeirense — integrantes de uma organizada foram à casa do atleta na noite do último sábado (15) — fizeram com que ele mudasse de opinião em relação ao futuro. O estafe do jogador também ficou surpreso com a decisão e tenta demovê-lo da ideia.

