Os 20 maiores ídolos da história do Palmeiras

A lista de grandes ídolos palmeirenses é quase infinita, o que torna difícil compilar um limite de nomes eternos do Alviverde

Um dos clubes com mais troféus em todo o continente americano, ser considerado um grande ídolo do Palmeiras não é tarefa fácil. Selecionar uma lista com 20 nomes, então, é mais complicado ainda.

São vários craques de diferentes momentos do futebol brasileiro. Em comum a todos, estão a entrega à camisa alviverde e as conquistas de cada um. Craques de várias nacionalidades e muitas posições podem ser vistos na lista abaixo.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!