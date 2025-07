Dois meses de caos: como a Inter de Milão foi do êxtase contra o Barcelona a seguidas decepções e "climão" no vestiário

As coisas tem ido indo de mal a pior para o clube italiano, que agora tem que lidar com uma disputa interna após vários resultados desapontantes

Quando chegou a hora de falar com os jornalistas após o épico confronto da Champions League entre Inter de Milão e Barcelona no San Siro, Davide Frattesi ainda tentava recuperar o fôlego e encontrar as palavras certas.

“É simplesmente inacreditável,” disse o autor do gol da vitória. “Eu nem sei o que dizer.” Mas então ele encontrou as palavras certas: “Essa é a beleza do futebol.” E realmente era.

A vitória por 4 a 3 da Inter no San Siro foi verdadeiramente um sonho, um tipo de espetáculo surreal em que nada parecia fazer muito sentido. Nem mesmo Simone Inzaghi sabia o que Francesco Acerbi estava fazendo no ataque quando o zagueiro de 37 anos, com frieza, aproveitou um cruzamento no primeiro pau de Denzel Dumfries aos 48 minutos do segundo tempo para forçar a prorrogação.

Frattesi, por sua vez, provavelmente nem deveria estar em campo, mas, assim como seu capitão Lautaro Martínez, o meio-campista lutou contra a dor para ter um papel crucial na impressionante vitória da Inter. “Tenho que agradecer aos fisioterapeutas, porque ontem tive uma distensão abdominal, então eles fizeram um trabalho incrível para me deixar em forma para esse jogo,” disse Frattesi à Amazon Prime.

Quando marcou o gol da vitória na prorrogação, ele quase desmaiou durante as comemorações turbulentas que se seguiram. “Tive sorte de terminar a partida!” admitiu. “Mas essa tem sido minha carreira, na verdade. Não fui abençoado com um talento extraordinário, mas sou o último a desistir e o primeiro a acreditar, então essa é uma recompensa pelo esforço e dedicação.”

Nesse sentido, Frattesi meio que personificou a Inter, um time que não carece de jogadores extremamente talentosos, mas que é conhecido por sua disciplina tática e união. Por isso, é chocante que, apenas dois meses depois de vencer o Barcelona na maior semifinal da Champions já disputada, a Inter não esteja apenas dividida, mas em completa desordem.