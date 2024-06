Do que o Brasil precisa para se classificar às quartas de final da Copa América 2024

Seleção brasileira se recuperou no grupo após derrotar o Paraguai na segunda rodada; veja as possibilidades

O que seria um resultado normal para uma estreia de competição se mostrou um ponto de atenção para o Brasil na Copa América 2024. A seleção brasileira empatou sem gols com a Costa Rica, que, em teoria, era a adversária mais fraca do Grupo D. A situação se mostrou ainda mais complicada porque o time de Dorival Júnior viu a Colômbia disparar na liderança ao conquistar seis pontos e, antecipadamente, carimbar vaga nas quartas de final desta edição.

Com isso, a seleção brasileira precisava - e o fez - derrotar o Paraguai, o que ainda não garante sucesso para avançar de fase. Além da vitória, o Brasil precisará torcer por uma combinação de resultados favoráveis nos outros jogos do grupo para não precisar fazer mais contas contra a Colômbia na última partida do grupo.

A pressão está sobre a seleção brasileira e a GOAL mostra todas as possibilidades para o Brasil passar de fase.