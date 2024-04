Diretoria do São Paulo se afasta de Thiago Carpini e treinador vive pior momento no clube

Entre os dirigentes, quase ninguém mais acredita na sequência do trabalho e já avaliam o mercado

A derrota para o Fortaleza, em casa, na estreia do Campeonato Brasileiro, deixou Thiago Carpini numa situação ainda mais difícil no São Paulo. Após a partida, diferente de outros momentos, a diretoria Tricolor optou por se manter em silêncio e praticamente não conversou com o treinador, conforme soube a GOAL.

Ainda segundo soube a reportagem, entre os dirigentes quase ninguém mais acredita na sequência de Carpini. O entendimento é de que uma reviravolta é improvável. O que de fato ainda sustenta o treinador é o bom relacionamento com o elenco.