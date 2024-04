Os detalhes da transferência de Patrick do Atlético-MG para o Santos

Negociação seria por empréstimo, mas as partes modificaram os moldes, e o jogador chegará à Vila Belmiro em definitivo

Santos e Atlético-MG mudaram os moldes da transferência de Patrick. A princípio, as tratativas seriam por empréstimo, com o meio-campista assinando até o fim de 2024. No entanto, após uma conversa entre as partes, ficou definido que o acordo será em definitivo, como soube a GOAL.

Os paulistas devem desembolsar cerca de US$ 1,5 milhão (R$ 7,5 milhões na cotação atual) para tirar o jogador da Cidade do Galo. As tratativas estão avançadas, e o atleta já deu sinal positivo para a transferência, que precisa ser sacramentada até o fim do mercado da bola, na próxima sexta-feira (19).

O jogador deve se transferir para a Vila Belmiro nos próximos dias, mas as diretorias dos dois clubes são cautelosas em relação ao desfecho da negociação. Ambas aguardam as assinaturas de documentos para confirmarem o negócio.

