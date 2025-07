Atacante também falou sobre o crescimento do futebol brasileiro e destacou a parte financeira: "superior a muitos times da Europa"

No Qatar desde 2023, Roger Guedes vem somando números importantes com a camisa do Al-Rayyan. Na última temporada, o jogador anotou 31 gols em 39 jogos, números que colocariam qualquer atacante na mira da seleção brasileira.

Em bate papo exclusivo com a GOAL, Guedes falou sobre o sonho de ser lembrado por Carlo Ancelotti, destacou o crescimento da Qatar Stars League, rasgou elogios ao técnico Artur Jorge e revelou que se mantém ligado no futebol brasileiro. Confira abaixo: