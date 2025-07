O futebol dá e tira, por isso a despedida de Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza dói e emociona até em quem não é do Pici

Após 310 jogos e cinco títulos, números que acabam não traduzindo a dimensão do que foi a passagem do argentino pelo Castelão, técnico e clube se despedem de forma tão linda quanto melancólica

Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. Leia de novo: Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. Mais uma vez: o Fortaleza não tem mais Vojvoda. É difícil de acreditar. E a imagem mais bonita, e ao mesmo tempo triste, é ver que, no dia em que o divórcio foi assinado, as duas partes se reuniram para uma enorme manifestação mútua de amor.

O argentino era técnico do Fortaleza desde 2021 -- chegou ainda naquela estranheza de máscaras usadas durante a pandemia de Covid. Como consequência, tinha um dos trabalhos mais longevos do futebol brasileiro. E, ainda que não tenha conseguido traduzir o tamanho de sua passagem em algum título nacional ou internacional, tarefa tida como último degrau para demarcar um trabalho tão grandioso, no final das contas a grandiosidade de seu trabalho e da relação que ele construiu com o clube tricolor é que acabam sendo um troféu. E troféu dos maiores que o futebol pode entregar.

Com Vojvoda, o Fortaleza se consolidou não apenas como um time de elite do Brasileirão: mostrou que pode sonhar com grandes feitos. Nunca, nem mesmo nos vices da Taça Brasil na década de 1960 ou na passagem de Rogério Ceni como técnico, o Fortaleza se mostrou tão forte e sua torcida foi tão orgulhosa. O maior “quase” foi o vice-campeonato da Copa Sul-Americana em 2023, com derrota nos pênaltis para a LDU. No ano seguinte, o Leão do Pici chegou até a ensaiar uma disputa de título brasileiro, passou a jogar Libertadores...