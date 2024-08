De Arrascaeta a Pedro: todos os muitos desfalques do Flamengo contra o Bolívar, pelas oitavas de final da Libertadores 2024

Rubro-Negro enfrenta surto de lesões e, sem sete jogadores, encara o desafio da altitude em busca de vaga nas quartas de final

A bruxa está solta no Flamengo. O clube enfrenta uma verdadeira crise de lesões que tem desafiado o elenco e preocupado a torcida rubro-negra. Com importantes jogadores afastados, a equipe encara o Bolívar pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores 2024, nesta quinta-feira (22), em uma situação delicada.

A partida, que será disputada no Hernando Siles, em La Paz, coloca o Flamengo em uma posição relativamente confortável após a vitória por 2 a 0 no Maracanã. No entanto, a altitude de 3.600 metros acima do nível do mar e a longa lista de desfalques podem complicar os planos de Tite. Entre os jogadores lesionados, todos têm previsão de retorno entre o início de setembro e o final da temporada, o que torna ainda mais crítico o momento do clube.

