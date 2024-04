Departamento Médico FC: problemas físicos transformam o Chelsea na piada da Premier League

Temporada dos Blues tem sido atormentada por lesões e Mauricio Pochettino não sabe como resolver

Quando chegar o fim de maio, o Chelsea vai refletir sobre 2023/24 como mais uma temporada perdida. Embora os Blues devessem estar em uma posição melhor do que o 12º lugar da Premier League, os jogadores a disposição do técnico Mauricio Pochettino foram limitados, já que nada menos que 49 lesões acabaram com qualquer intenção de terminar entre os quatro primeiros.

Foi uma crise que definiu a temporada e, mesmo quando entramos nas últimas semanas da campanha, não há fim à vista, com o clube incomodado pela notícia de que Roméo Lavia não jogará mais depois de apenas 32 minutos em ação, enquanto ainda não há cronograma para os retornos de Reece James e Christopher Nkunku - jogadores que teriam feito uma diferença enorme nos rumos do Chelsea.

Os problemas de lesões dos Blues os tornaram motivo de piada e seu status como motivo de chacota está prestes a ser agravado por mais um fim de temporada no meio da tabela. Algo precisa mudar. E rápido.