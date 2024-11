Como Dele Alli ainda luta para salvar sua carreira no futebol

O jogador de 28 anos continua sem clube após deixar o Everton no ano passado, mas foi cotado para um retorno sensacional

Já se passaram quase 21 meses desde que Dele Alli jogou pela última vez uma partida de futebol profissional. Faz mais de dois anos desde que ele pisou em campo na Inglaterra.

O mundo do futebol está ansioso para ver o ex-jogador da Inglaterra feliz e demonstrando seu talento novamente. No auge, era um dos talentos mais eletrizantes do mundo, um menino prodígio com algo a provar.

Por várias razões, Dele não é o mesmo jogador que era nos seus tempos mais jovens, e suas revelações corajosas sobre sua infância problemática, que incluíram abuso sexual durante sua juventude, trouxeram a devida simpatia por suas lutas, tanto passadas quanto presentes, dentro e fora de campo.

Embora haja algumas sugestões de que ele poderia optar por se aposentar, é possível que o inglês ainda tenha mais a oferecer ao futebol como jogador. As equipes estão traçando planos para a janela de transferências de janeiro e podem até considerar reforçar suas fileiras antes disso com uma movimentação para o agente livre.