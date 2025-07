O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, não poderá contar com dois de seus defensores pelo restante do Mundial de Clubes

Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Mais artigos abaixo PSG sofre dupla baixa defensiva

Dupla perderá o resto da competição

Expulsos nas quartas de final 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢