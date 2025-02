É oficial: a decadência de Kevin De Bruyne é irreversível e clima de despedida do Manchester City indica isso

Maior jogador dos Cityzens enfrentou muitas dificuldades contra o Liverpool — e vai ser difícil ver o belga se recuperando.

A last dance, a última dança, de Michael Jordan com o Chicago Bulls foi uma valsa. O ídolo conquistou um novo tricampeonato da NBA e cravou o nome na história dos esportes, se é que ainda não tinha lugar cativo no hall da fama; a última dança de Kevin De Bruyne com o Manchester City, por contraste, parece mais a de um avô bêbado na pista de dança de um casamento. O belga está tentando reviver sua juventude, mas não move mais os pés como antes. Enquanto ele 'requebra', os convidados tentam desviar o olhar, mas não conseguem parar de encarar.

Houve muitos sinais nesta temporada de que De Bruyne já não está mais preparado para os grandes momentos, mas a indicação mais clara veio na dura derrota por 2 a 0 para o Liverpool, pela Premier League. O City precisa aceitar a realidade e usar seu capitão com muito cuidado pelo restante da temporada para evitar um fim de ciclo ainda mais triste.