David Moyes foi o alerta para o Manchester United: Fracasso no Old Trafford já sinalizava a crise nos Red Devils

O United não aprendeu com as lições da passagem desastrosa do escocês e segue repetindo os mesmos erros

Ninguém ligado ao Manchester United – ou ao futebol em geral – esquece a passagem desastrosa de David Moyes por Old Trafford. Escolhido para suceder Sir Alex Ferguson, ele viu sua equipe perder 11 jogos da Premier League, o Campeonato Inglês, e terminar em sétimo (a pior campanha do clube em 24 anos), além de ter sido eliminada da Copa da Inglaterra na terceira fase. Em casa, teve o pior desempenho do United desde 1978, com média de apenas 1,64 gols por jogo.

Antes disso, Moyes era visto como um técnico consolidado após 11 anos no Everton. Mas sua passagem ruim pelo United prejudicou sua reputação, e ele fracassou no Real Sociedad, Sunderland e West Ham. Só em sua segunda passagem pelos Hammers, ao levá-los ao titulo da Conference League em 2021, começou a recuperar o prestígio.

Ele se firmou ainda mais com a semifinal da Europa League em 2022 e o título da Conference League em 2023. Mesmo assim, sua saída do West Ham, no início da temporada, mostrou que ele nunca recuperou totalmente sua antiga aura. Agora, Moyes volta a ganhar destaque, liderando a recuperação do Everton. Seu mais recente desafio? o Manchester United, em Goodson Park...