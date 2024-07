Dani Olmo é perfeito para o Manchester City: por que a estrela da Espanha na Eurocopa 2024 deveria jogar pelo time de Pep Guardiola

O meia já parece pronto para dar o maior salto de sua carreira em clubes até aqui

Quando Toni Kroos atropelou Pedri logo no início do confronto das quartas de final da Euro 2024, entre Espanha e Alemanha, uma tensão coletiva se espalhou pelo banco de reservas de Luis de la Fuente. O meio-campista do Barcelona fez o máximo para continuar em campo, no entanto, quase chorando, foi forçado a se retirar das quatro linhas mais cedo em Stuttgart.

Em seu lugar, entrou Dani Olmo. Antes do jogo, decidir entre os dois meio-campistas ofensivos foi a dúvida que mais martelava De la Fuente, e Olmo já provava que deveria ter sido titular desde o início da competição. Após um ótimo primeiro tempo, o jogador do RB Leipzig foi um dos responsáveis por mudar o jogo na segunda metade.

Lamine Yamal foi, como sempre, o mentor de tudo. Flutuando pela ponta e, cada vez mais, próximo à área adversária, encontrou Olmo livre. O meio-campista chegou no momento certo para finalizar com maestria, de primeira, no canto inferior de Manuel Neuer. E ele não parou por aí: no fim da prorrogação, fez mais uma excelente jogada e cruzou para Mikel Merino decidir o confronto para os espanhóis.

A performance de Olmo deixou um recado claro para o mundo da bola em relação às capacidades desta seleção espanhola.

