Cruzeiro oferece R$ 39 milhões ao Al Hilal por compra de Matheus Pereira

Mineiros tentam reduzir valor estabelecido na opção de compra, atualmente de € 12 milhões

O Cruzeiro ofereceu € 7 milhões (R$ 38,66 milhões na cotação atual) pela contratação de Matheus Pereira em definitivo no mercado da bola, como soube a GOAL. Os mineiros tentam reduzir o valor estabelecido no contrato de empréstimo para ficar com o atleta no elenco.

O jogador está na Toca da Raposa II por empréstimo. Ele chegou ao clube em julho de 2023 e assinou o vínculo de cessão até 30 de junho de 2024. A permanência ao fim do compromisso depende de um acordo com o Al Hilal, da Arábia Saudita, clube que detém os direitos econômicos do jogador.

A tentativa de manutenção do jogador é liderada pela diretoria de Ronaldo Fenômeno. No entanto, o empresário Pedro Lourenço é quem deve financiar as tratativas para a manutenção do jogador de 27 anos no clube.

