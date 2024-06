Cruzeiro reduz ímpeto no mercado, mas ainda busca zagueiro e atacante

Clube já se comprometeu a gastar mais de R$ 130 milhões com novas contratações nesta janela de transferências, mas ainda pode buscar mais

O Cruzeiro já se comprometeu a gastar mais de R$ 130 milhões com os sete novos reforços no mercado da bola. Diante disso, a diretoria vai reduzir o ímpeto na busca por jogadores, como soube a GOAL.

O departamento de futebol ainda entende que há a necessidade de buscar um zagueiro e um atacante que atue pelos lados do campo. As contratações, no entanto, não serão tão frequentes como nesta primeira atuação do CEO do futebol, Alexandre Mattos. Internamente, não se fala em elenco fechado, mas os reforços agradaram aos integrantes do futebol.

A diretoria acredita que as novas ações no mercado da bola serão após a abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho. Até lá, dificilmente, a cúpula deve encontrar uma oportunidade de mercado para anunciar um novo reforço.

