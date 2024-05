Cruzeiro tem interesse em Cássio e Philippe Coutinho

Diretoria de futebol está disposta a contratar goleiro do Corinthians e meio-campista do Aston Villa no mercado da bola

O Cruzeiro tem interesse na contratação de dois jogadores no mercado da bola: o goleiro Cássio, do Corinthians, e o meia-atacante Philippe Coutinho, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, e está emprestado ao Al Duhail, do Qatar. O clube ainda não apresentou propostas, mas pretende formalizá-las em breve, como soube a GOAL. A informação sobre o interesse na dupla foi inicialmente divulgado pelo jornalista Heverton Guimarães. A diretoria cruzeirense pretende reforçar o elenco na próxima janela de transferências, que se iniciará em 10 de julho de 2024 com encerramento previsto para 2 de setembro do mesmo ano. O desejo é melhorar o elenco, atualmente comandado por Fernando Seabra. Dentre as necessidades identificadas pelo novo departamento de futebol, estão a busca por um goleiro e um meia-atacante que atue ao lado de Matheus Pereira, que também será adquirido pelo clube mineiro. Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola! Mais artigos abaixo