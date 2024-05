Cruzeiro faz consulta por Michael, ex-Flamengo

Mineiros estão de olho no mercado da bola e já fizeram várias consultas a fim de avaliar possíveis contratações para a atual temporada

O Cruzeiro ainda não formalizou uma proposta, mas tem interesse na contratação de Michael, atacante do Al Hilal, da Arábia Saudita, no mercado da bola, como soube a GOAL. Os mineiros aproveitaram a estadia do empresário do atleta em Belo Horizonte para consultar a situação no futebol saudita.

A Raposa cogita uma oferta pela aquisição do atleta de 28 anos para a próxima janela de transferências. Há boa relação com os representantes do atacante e também com o clube que detém os direitos econômicos dele — houve acordo com o Al Hilal pela aquisição de Matheus Pereira recentemente.

Ex-Goiás e Flamengo, Michael ainda não se decidiu sobre um possível retorno ao Brasil. Ele tem se destacado na Arábia Saudita, mesmo em um time repleto de estrelas, como Renan Lodi, Rúben Neves, Aleksandar Mitrovic, Malcom e Neymar. Na temporada passada, disputou 51 partidas, com 3.978 minutos em campo, marcou 11 gols e deu dez assistências.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!