Cruzeiro avança nas tratativas e deve pagar R$ 26 milhões por Kaio Jorge

Mineiros pretendem adquirir 50% dos direitos econômicos do centroavante, que foi revelado pelo Santos

O Cruzeiro avançou nas tratativas com a Juventus, da Itália, por Kaio Jorge no mercado da bola, como soube a GOAL. Os mineiros estão dispostos a desembolsar € 4,5 milhões (R$ 25,9 milhões na cotação atual) fixos mais bônus pela contratação do centroavante de 22 anos. As variáveis podem chegar a € 2,5 milhões (R$ 14,4 milhões). A informação sobre o avanço foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio.

A Raposa terá 50% dos direitos econômicos do atacante, revelado pelas divisões de base do Santos, em caso de sinalização positiva. O jogador já havia dado sinal positivo para a transferência ao futebol mineiro. No entanto, aguardava o aval dos italianos.

O Cruzeiro ainda aguarda a documentação para confirmar a chegada do jogador, mas há clima de otimismo para o acerto com o atleta no mercado da bola. O atacante deve se tornar a segunda contratação do time desde a chegada da atual gestão.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!