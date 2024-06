Cruzeiro acerta a contratação de Fabrizio Peralta, ex-Flamengo, por R$ 16 milhões

Meio-campista de 21 anos chega à Toca da Raposa II para assinar até dezembro de 2028; contratação foi costurada pelo CEO do clube, Alexandre Mattos

O Cruzeiro acertou a contratação de Fabrizio Peralta, jogador que também teve passagem pelo Flamengo. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista paraguaio Bruno Pont e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que os mineiros vão desembolsar US$ 3 milhões (R$ 16 milhões na cotação atual) no atleta.

O jogador chegará à Toca da Raposa II na próxima semana para assinar com o clube mineiro até dezembro de 2028. A contratação foi costurada pelo CEO do clube, Alexandre Mattos.

Peralta defendia as cores do Cerro Porteño, do Paraguai, e tinha contrato com o clube até dezembro de 2026. Ele já havia defendido as cores do Flamengo entre abril de 2021 e janeiro de 2022, sem ter tanto espaço no elenco.

