Cristiano Ronaldo aos 40: CR7 pode não ser o GOAT, mas é o maior atleta que o futebol já viu

Até há jogadores acima do português em um suposto ranking, mas nenhum tão comprometido a se aperfeiçoar fisicamente e mentalmente como a lenda

Stanley Matthews uma vez disse que "a forma física é confiança." Cristiano Ronaldo é o caso mais espetacular em questão. O atacante ainda está jogando futebol profissional aos 40 anos de idade - e segue reivindicando ser o maior jogador que o jogo já viu.

"Pode ser uma questão de gosto, mas eu acho que sou eu," Ronaldo disse ao canal espanhol La Sexta apenas dois dias antes de seu aniversário marcante nesta quarta-feira (5). "Eu faço tudo no futebol. Cabeceio bem, bato bem nas bolas paradas, chuto bem com o pé esquerdo, sou rápido, sou forte, pulo.

"O gosto é uma coisa, dizer isso, aquilo ou aquilo, se você prefere (Lionel) Messi, Pelé ou (Diego) Maradona, eu ouço e respeito, mas dizer que Cristiano não é completo é uma mentira. Eu sou o mais completo. Não vejo ninguém melhor que eu e digo isso com todo o meu coração."

CR7 obviamente não é o GOAT. Lionel Messi encerrou esse argumento particular no Catar há pouco mais de dois anos. E o português não é nem mesmo o jogador mais completo a jogar pelo Real Madrid - esse título em particular pertence a Alfredo di Stefano.

No entanto, há um argumento a ser feito de que Ronaldo, que está se aproximando do seu milésimo gol profissional, é o melhor atleta na história do futebol.