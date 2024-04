Crise no Corinthians deve ter queda de diretor e discussão sobre futuro de Cássio

Dirigente pode deixar o clube até esta quinta-feira (25), e futuro de Cássio também será abordado em conversa entre dirigentes

A crise no Corinthians — há problemas nos bastidores e também de resultados — deve acarretar na queda de Rubens Gomes, o Rubão, como diretor de futebol estatutário e também terá discussão sobre o futuro do goleiro Cássio, como soube a GOAL.

Uma fonte dos bastidores do clube diz que é questão de tempo até a queda do dirigente, que já foi aliado do presidente Augusto Melo, mas hoje tem relação estremecida com o mandatário. O mais provável é que ele seja desligado do cargo até esta quinta-feira (25).

O Corinthians também quer antecipar a discussão sobre o futuro do goleiro Cássio, que completará 37 anos em junho. Após o desabafo do veterano na derrota por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, a conversa sobre a renovação do atleta, que tem contrato até 31 de dezembro de 2024, será antecipada.

