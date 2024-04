Crise no Corinthians pode acarretar em saída de Rubão da diretoria

Diretor de futebol estatutário perdeu espaço na gestão de Augusto Melo e pode deixar o clube após o jogo contra o Argentinos Juniors

A crise do Corinthians pode culminar na saída de Rubens Gomes do cargo de diretor de futebol estatutário. Mais distante do presidente Augusto Melo, o antigo aliado político se afastou da gestão atual e pode ter o adeus confirmado após a partida contra o Argentinos Juniors, da Argentina, nesta terça-feira (23), pela Copa Sul-Americana.

A queda do dirigente ainda não está confirmada, mas é uma tendência devido às divergências com o atual mandatário do clube — eles se distanciaram por causa de alguns imbróglios no futebol, como as situações do lateral direito Matheuzinho e do zagueiro Lucas Veríssimo. A GOAL apurou que não há troca de informações entre Rubens Gomes e Augusto Melo há quase um mês, desde o fim de março.

Rubão, como o diretor de futebol estatutário é conhecido, só não deixou o clube até o momento, porque o presidente Augusto Melo o teve como aliado na disputa da eleição presidencial do Corinthians. O mandatário entende a importância do cartola no jogo político do Parque São Jorge.

