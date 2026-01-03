Copinha: os artilheiros da Copa São Paulo de 2026

Disputada tradicionalmente no mês de janeiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior se consolidou como o maior e mais importante torneio de categorias de base do país. A competição reúne 128 equipes sub-20 de todas as regiões do Brasil, com jogos espalhados por dezenas de cidades do estado de São Paulo, criando um ambiente que vai além do esporte e se transforma em uma verdadeira celebração do futebol juvenil.

Abaixo, a GOAL informa os artilheiros da edição de 2026 da Copinha.

Atualizada no dia 3 de janeiro de 2026 às 16h49 (horário de Brasília).