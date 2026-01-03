+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
São Paulo, campeão da Copinha, 2025Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão
Joaquim Lira Viana

Copinha: os artilheiros da Copa São Paulo de 2026

Saiba quem são os maiores goleadores da Copinha de 2026

Disputada tradicionalmente no mês de janeiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior se consolidou como o maior e mais importante torneio de categorias de base do país. A competição reúne 128 equipes sub-20 de todas as regiões do Brasil, com jogos espalhados por dezenas de cidades do estado de São Paulo, criando um ambiente que vai além do esporte e se transforma em uma verdadeira celebração do futebol juvenil.

Abaixo, a GOAL informa os artilheiros da edição de 2026 da Copinha.

Atualizada no dia 3 de janeiro de 2026 às 16h49 (horário de Brasília).

  • 3 gols

    • Juninho (Bahia)
  • 2 gols

    • Níkolas (Ponte Preta)

  • 1 gol

    • João Coni (Bahia)
    • Pedrinho (Bahia)
    • Bernardo Santana (Cascavel)
    • Diego Alves (Coritiba)
    • Gui Porto (Coritiba)
    • Hugo (Forte)
    • Matheus Ornelas (Galvez)
    • Adrielson (Grêmio)
    • Harlley (Grêmio)
    • Vitor Ramon (Grêmio)
    • Caio Enzo (Juventus-SP)
    • Hugo Oliveira (Juventus-SP)
    • João Lucas (Linense)
    • Felipinho (Mirassol)
    • Luiz Fernando (Mirassol)
    • Kaio Ganga (Ponte Preta)
    • Matheus Henrique (Ponte Preta)
    • Matheus Lacort (Sport)
    • Rafael Jesus (Sport)
    • Glaucon (Votuporanguense)
    • Yago Moreira (Votuporanguense)

  • Ryan Francisco, atacante do São Paulo na Copinha 2025Rubens Chiri/São Paulo FC

    Quem foi o artilheiro da última edição?

    O artilheiro da Copinha de 2025 foi Ryan Francisco, jogador do São Paulo, que marcou 10 gols e foi peça-chave no pentacampeonato do Tricolor Paulista. 

