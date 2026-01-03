Copinha 2026: os grupos e sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Copinha é o principal palco de visibilidade para as promessas do futebol brasileiro. Disputada durante o mês de janeiro, a competição reúne 128 clubes de todo o país e transforma o início da temporada em uma grande vitrine para jovens talentos que sonham em dar os primeiros passos no futebol profissional. Mais do que um torneio de base, a Copinha carrega tradição, emoção e a expectativa de revelar os próximos nomes que poderão brilhar nos grandes estádios do Brasil e do mundo.

Abaixo, a GOAL informa os 32 grupos e as sedes onde as equipes jogarão, sendo todas no estado de São Paulo.