São Paulo, campeão da Copinha, 2025Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão
Joaquim Lira Viana

Copinha 2026: os grupos e sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Saiba quais os grupos, times e as sedes do maior torneio de base do Brasil

A Copinha é o principal palco de visibilidade para as promessas do futebol brasileiro. Disputada durante o mês de janeiro, a competição reúne 128 clubes de todo o país e transforma o início da temporada em uma grande vitrine para jovens talentos que sonham em dar os primeiros passos no futebol profissional. Mais do que um torneio de base, a Copinha carrega tradição, emoção e a expectativa de revelar os próximos nomes que poderão brilhar nos grandes estádios do Brasil e do mundo. 

Abaixo, a GOAL informa os 32 grupos e as sedes onde as equipes jogarão, sendo todas no estado de São Paulo.

  • Grupo 1 (Santa Fé do Sul)

    • Santa Fé-SP
    • Chapecoense-SC
    • Volta Redonda-RJ
    • Alagoinhas-BA
  • Grupo 2 (Votuporanga)

    • Votuporanguense-SP
    • Grêmio-RS
    • Falcon-SE
    • Galvez-AC

  • Grupo 3 (Tanabi)

    • Tanabi-SP
    • Goiás-GO
    • América-RN
    • Sobradinho-DF

  • Grupo 4 (Bálsamo)

    • Mirassol-SP
    • Sport-PE
    • Linense-SP
    • Forte-ES

  • Grupo 5 (Araçatuba)

    • Araçatuba-SP
    • Athletico-PR
    • Oeste-SP
    • Maricá-RJ

  • Grupo 6 (Presidente Prudente)

    • Grêmio Prudente-SP
    • Ceará-CE
    • Olímpico-SE
    • Carajás-PA

  • Grupo 7 (Assis)

    • Assisense-SP
    • Athletic-MG
    • Guarani-SP
    • Naviraiense-MS

  • Grupo 8 (Jaú)

    • XV de Jaú-SP
    • Corinthians-SP
    • Trindade-GO
    • Luverdense-MT

  • Grupo 9 (São José do Rio Preto)

    • América-SP
    • Bahia-BA
    • Inter de Limeira-SP
    • CSA-AL

  • Grupo 10 (Ribeirão Preto)

    • Comercial-SP
    • América-MG
    • Noroeste-SP
    • Atlético-PI

  • Grupo 11 (Brodowski)

    • Bandeirante-SP
    • Santa Cruz-PE
    • Botafogo-SP
    • Tuna Luso-PA

  • Grupo 12 (Cravinhos)

    • I9 FC-SP
    • Vasco da Gama-RJ
    • Velo Clube-SP
    • Guanabara City-GO

  • Grupo 13 (Franca)

    • Franca-SP
    • Cruzeira-MG
    • Barra-SC
    • Esporte de Patos-PB

  • Grupo 14 (Patrocínio Paulista)

    • Meia Noite-SP
    • Coritiba-PR
    • Ponte Preta-SP
    • Real-RR

  • Grupo 15 (Araraquara)

    • Ferroviária-SP
    • Cuiabá-MT
    • América-RJ
    • Quixadá-CE

  • Grupo 16 (São Carlos)

    • São Carlense-SP
    • Santos-SP
    • Real Brasília-DF
    • União Cacoalense-RO

  • Grupo 17 (Cosmópolis)

    • Cosmopolitano Sports-SP
    • Figueirense-SC
    • RB Bragantino-SP
    • São Luís-MA

  • Grupo 18 (Tietê)

    • Comercial Tietê-SP
    • Criciúma-SC
    • XV de Piracicaba-SP
    • Canaã-DF

  • Grupo 19 (Sorocaba)

    • Real Soccer-SP
    • São Paulo-SP
    • Maruinense-SE
    • Independente-AP

  • Grupo 20 (Paulínia)

    • Paulínia-SP
    • Vila Nova-GO
    • Portuguesa-SP
    • Operário-PR

  • Grupo 21 (Guarantinguetá)

    • Atlético Guaratinguetá-SP
    • Juventude-RS
    • São José-SP
    • Nacional-AM

  • Grupo 22 (Taubaté)

    • Taubaté-SP
    • Botafogo-RJ
    • Águia de Marabá-PA
    • Estrela de Março-BA

  • Grupo 23 (Mogi das Cruzes)

    • União Mogi-SP
    • Fortaleza-CE
    • Centro Olímpico-SP
    • Confiança-PB

  • Grupo 24 (Itaquaquecetuba)

    • Itaquá-SP
    • Náutico-PE
    • Novorizontino-SP
    • Juventude Samas-MA

  • Grupo 25 - Santana de Panaíba

    • Sfera-SP
    • Fluminense-RJ
    • Água Santa-SP
    • Brasiliense-DF

  • Grupo 26 (Embu das Artes)

    • Referência-SP
    • Real-RS
    • Ituano-SP
    • Ivinhema-MS

  • Grupo 27 (Barueri)

    • Palmeiras-SP
    • Remo-PA
    • Batalhão-TO
    • Monte Roraima-RR

  • Grupo 28 (Guarulhos)

    • Flamengo-SP
    • Vitória-BA
    • Capivariano-SP
    • Rio Branco-ES

  • Grupo 29 (Osasco)

    • Osasco Audax-SP
    • Atlético-MG
    • União-MT
    • QFC-RN

  • Grupo 30 (São Paulo-Ibrachina)

    • Ibrachina-SP
    • Bangu-RJ
    • Santo André-SP
    • Ferroviário-CE

  • Grupo 31 (São Paulo-Juventus)

    • Juventus-SP
    • Retrô-PE
    • Santo Bento-SP
    • Cascavel-PR

  • Grupo 32 (São Paulo-Nacional)

    • Nacional-SP
    • Internacional-RS
    • Portuguesa Santista-SP
    • CSE-AL
