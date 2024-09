Copa do Mundo 2026 Power Ranking: as seleções favoritas ao título mundial

O torneio ainda está a mais de 18 meses de acontecer, mas como estão se preparando os favoritos e as três nações que vão sediar o evento?

A Copa do Mundo de 2026 ainda está a praticamente dois anos de distância, mas a empolgação já está crescendo, especialmente nos países anfitriões: Canadá, México e Estados Unidos. Enquanto esses três países se preparam para o evento, as Eliminatórias já estão a todo vapor em várias regiões, incluindo na CONMEBOL (América do Sul), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), CAF (África) e AFC (Ásia).

Na Europa, as principais seleções estão começando suas campanhas na Liga das Nações, mas algumas equipes já mostram um desempenho muito superior ao de outras. Embora ainda haja muito futebol pela frente antes do início da Copa do Mundo, que será na Cidade do México, já podemos começar a identificar quem pode ser um forte candidato ao título e quais seleções ainda precisam melhorar bastante.

A seguir, a GOAL analisa as perspectivas dos três anfitriões e das 13 equipes mais bem classificadas no futebol internacional atualmente.

