Como o Real Madrid gastou R$ 6 bilhões para formar o elenco mais talentoso do mundo

Florentino Pérez investiu de forma inteligente para montar a equipe mais completa da atualidade

Até certo momento, os torcedores do Real Madrid reclamavam de Vinícius Júnior, pois o brasileiro perdia muitos gols. Ele fazia quase todas as coisas exigidas de um ponta moderno, mas quando se tratava de colocar a bola na rede, era inconsistente. Naquela época (temporada 2018/19), Vini começou a parecer uma aposta no emergente mercado sul-americano que não tinha dado muito certo.

Agora, cinco anos depois, e €900 milhões (R$ 6 bilhões) investidos, cada oportunidade desperdiçada parece ter valido a pena. Hoje em dia, Vinícius é letal e um dos grandes nomes do time. O que parecia ser um erro caro provou ser o primeiro grande acerto de um novo perfil de contratações, o investimento inicial para transformar um elenco envelhecido na equipe mais talentosa da Europa.

O Real Madrid gastou muito nos últimos anos, mas fez isso bem, e se preparou para o sucesso tanto a curto quanto a longo prazo.